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  4. Kerala Governor to take legal action against PSC
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (19:01 IST)

പിഎസ്സിക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് കേരള ഗവര്‍ണര്‍; ക്രമക്കേടുകള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ചേക്കും

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (19:49 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്ന ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളില്‍ കേരള ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കര്‍ ഇടപെടുന്നു. നൂറോളം പരാതികള്‍ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാപനമായതിനാല്‍ അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി വിഷയം സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിടുകയാണെങ്കില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് പിഎസ്സി ചെയര്‍മാനെയും അംഗങ്ങളെയും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. സുപ്രീം കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പിഎസ്സി പിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
 
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിലോ നിലവില്‍ നടക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിലോ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് തൃപ്തിയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പിഎസ്സിക്കെതിരെ കര്‍ശനമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നിയമോപദേശം തേടിയതായി രാജ്ഭവന്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ഏകദേശം രണ്ട് മാസമായി തുടരുന്ന പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗവര്‍ണറുടെ ഓഫീസ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
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ശ്രീനു എസ്
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