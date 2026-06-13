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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 13 June 2026 (09:40 IST)

നിപയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാരിനു വീഴ്ച; അത്യന്തം ശോചനീയമായ നിലയെന്ന് പിണറായി

മുൻ തവണകളിലെല്ലാം നിപ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാർ അവിടെ എത്തി ക്യാംപ് ചെയ്യാറുണ്ട്

Pinarayi Vijayan
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (09:40 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (10:47 IST)
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സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച് സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രി സ്ഥലത്തെത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പിണറായി ചോദിച്ചു. 
 
' നിപയുടേതായ ഗൗരവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. ആരോഗ്യമേഖലയെ ആകെ സജ്ജമാക്കാനും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാനും ആരോഗ്യവകുപ്പും സർക്കാരും എടുക്കേണ്ട മുൻകൈ ഉണ്ട്. അത്തരമൊരു മുൻകൈ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. കടുത്ത നിപ ബാധ അടക്കം ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സർവ്വ സജ്ജമായിരുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത്യന്തം ശോചനീയമായ നിലയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതുവരെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം ബന്ധപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം കൂടുതൽ ഉണർത്താനും കൂടുതൽ മികച്ച ഇടപെടലുകൾക്കും കാരണമാകുന്നതാണ്,' പിണറായി പറഞ്ഞു. 
 
മുൻ തവണകളിലെല്ലാം നിപ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാർ അവിടെ എത്തി ക്യാംപ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ടില്ല. 
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