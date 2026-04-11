ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026
എഫ്സിആര്‍എയ്ക്ക് ശേഷം പുതിയ വിവാദം; ദേശീയ ക്രിസ്ത്യന്‍ ക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം

Mariyam, Our Lady of Assumption Feast, Mary, August 15 Our Lady of Assumption, മാതാവ്, മറിയം, സ്വര്‍ഗാരോപണ തിരുന്നാള്‍
Our Lady of Assumption
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026 (15:28 IST)
കൊല്ലം: ക്രിസ്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന് 'സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷ' പദവി നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദേശീയ ക്രിസ്ത്യന്‍ ക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഒരു അര്‍ദ്ധ ജുഡീഷ്യല്‍ സ്ഥാപനമായിരിക്കാനാണ് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ബോര്‍ഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു എന്‍ജിഒ ഇതിനകം തന്നെ വിവിധ ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നും അത് ഔപചാരിക റിപ്പോര്‍ട്ടായി സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍.

പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങള്‍ മൂലം ലംഘനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. വിവാഹവും ശവസംസ്‌കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുക. മിശ്രവിവാഹങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് അവരുടെ മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പാക്കുക. ഉപയോഗമില്ലാതെ ആരാധന നടത്താനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പാക്കുക. എന്നിവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണ) നിയമത്തിലെ (FCRA) ഭേദഗതികളെത്തുടര്‍ന്ന് ക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന്റെ രൂപീകരണം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളികളുടെയും പുരോഹിതരുടെയും നിലവിലുള്ള അവകാശങ്ങള്‍ ബോര്‍ഡ് ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിര്‍ദ്ദേശം ഇതിനകം തന്നെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എഫ്സിആര്‍എ ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിലവിലുള്ള പരാതികളെത്തുടര്‍ന്ന് ക്രിസ്ത്യന്‍ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ബോര്‍ഡ് രൂപീകരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.


