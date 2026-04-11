കണ്ണൂർ കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി തുടരുന്നു; സുധാകരനെ ഒതുക്കിയത് സണ്ണി ജോസഫ് തന്നെയെന്ന് ആരോപണം

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില് 2026 (14:10 IST)
കണ്ണൂർ കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുള്ള വഴിമരുന്നിട്ട് ഡിസിസി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തോമസ് വർഗീസ്. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ.സുധാകരനെ മത്സരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയത് സണ്ണി ജോസഫ് ആണെന്ന് തോമസ് വർഗീസ് ആരോപിച്ചു.
സുധാകരൻ മത്സരിച്ചാൽ തനിക്കു മന്ത്രിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നു മനസിലായത് കൊണ്ടാണ് സുധാകരനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയത്. കെ.സുധാകരനെ മത്സരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എഐസിസിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് സണ്ണി ജോസഫ് ആണ്. കത്തിലെ ഒപ്പ് സണ്ണി ജോസഫിന്റേതാണെന്നും തോമസ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു.