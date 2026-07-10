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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (11:56 IST)

കള്ളായി ദുരന്തത്തെ നിസാരവത്കരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; വിമർശനം ശക്തം (വീഡിയോ)

അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്തെ മൺകൂന നീക്കം ചെയ്യാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല

VD Satheesan, Kalladi Landslide, Wayanad Kalladi Land Slide VD Satheesan, വി.ഡി.സതീശൻ, വയനാട് കള്ളാടി
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (11:56 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (12:41 IST)
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VD Satheesan

വയനാട് കള്ളാടി ദുരന്തത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നിസാരവത്കരിച്ചെന്ന് വിമർശനം. സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശമാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനു കാരണമായ സർക്കാർ അനാസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ നിസാരവത്കരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്. 
 
അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലത്തെ മൺകൂന നീക്കം ചെയ്യാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഇതാണ് അപകടത്തിനു പ്രധാന കാരണം. നിർദേശം നൽകിയിട്ടും മണ്ണ് നീക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തക ചോദിച്ചപ്പോൾ, ' പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മഴയും പെയ്തില്ലേ' എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ച് എഴുന്നേറ്റു പോയി.


'നിർദേശം നൽകിയിട്ട് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്' എന്നാണ് ചോദ്യമുയർന്നിരിക്കുന്നത്. 'അവർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്' എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നും വിമർശനമുണ്ട്. ഏഴ് പേർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിട്ടും അതിനെ ഗൗരവത്തിൽ കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനം ശക്തമാണ്. 
 
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