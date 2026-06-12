അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഫ്രീയായി കളി കാണാൻ വേണ്ടാത്ത ലിങ്കുകളിൽ കേറല്ല, കീശ കീറും : വ്യാജ ആപ്പുകൾ വഴി തട്ടിപ്പ്, മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പോലീസ്
- കോഴിക്കോട് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച 43കാരന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു; സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് 77 പേര്
- ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള കമ്പനിയുടെ വക്കീലിനു ദേവസ്വം വകുപ്പിൽ നിയമനം
- ഷിഗെല്ല കേസുകൾ ഉയരുന്നു; ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിൽ
- നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ആരോഗ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സീറ്റിന് ബാധകമല്ല
മൂന്ന് പേർക്കു ഷിഗെല്ലയെന്ന് മന്ത്രി, ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പ്; കോഴിക്കോട് പ്രതിസന്ധി
ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർ ഷിഗെല്ല രോഗബാധയ്ക്കു ചികിത്സയിലെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഷിഗെല്ല രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പൊരുത്തക്കേട്. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരനും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിഭാഗവും പറയുന്ന കണക്കുകളാണ് ചേരാത്തത്.
ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർ ഷിഗെല്ല രോഗബാധയ്ക്കു ചികിത്സയിലെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് ആരും ചികിത്സയിൽ ഇല്ലെന്ന് ആരോഗ്യവിഭാഗം പറയുന്നു. മന്ത്രിക്കു തെറ്റ് പറ്റിയെന്നാണ് ആരോഗ്യവിഭാഗം പറയുന്നത്.
ഈ മാസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 12 കേസുകളാണ്. ഇവർ എല്ലാവരും രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടുവെന്ന് ജില്ലാ ആരോഗ്യവിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിയും ജില്ലാ ആരോഗ്യവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം പാളിയതാണ് കണക്കുകളിലെ അവ്യക്തതയ്ക്കു കാരണം. മന്ത്രി പഴയ ഡാറ്റ വെച്ചാണ് സംസാരിച്ചതെന്നാണ് ജില്ലാ ആരോഗ്യവിഭാഗം പറയുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?
ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ
ഫ്രീയായി കളി കാണാൻ വേണ്ടാത്ത ലിങ്കുകളിൽ കേറല്ല, കീശ കീറും : വ്യാജ ആപ്പുകൾ വഴി തട്ടിപ്പ്, മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരളാ പോലീസ്
കോഴിക്കോട് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച 43കാരന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു; സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് 77 പേര്
യുദ്ധം 100 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകര്ന്നിട്ടില്ല, കാരണം ഇതാണ്
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള കമ്പനിയുടെ വക്കീലിനു ദേവസ്വം വകുപ്പിൽ നിയമനം
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിന്റെ വക്കീലിനെ ദേവസ്വം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അഭിഭാഷകനായി നിയമിച്ച് സതീശൻ സർക്കാർ. അഡ്വ. കെ ബി പ്രദീപിനെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ സ്പെഷൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ ആയി നിയമിച്ചത്. ഇതുവരെ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ മാത്രമേ ദേവസ്വം വകുപ്പിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.