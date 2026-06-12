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  4. The health condition of a 43-year-old confirmed with Nipah in Kozhikode remains critical
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 12 June 2026 (10:42 IST)

കോഴിക്കോട് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച 43കാരന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു; സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയില്‍ 77 പേര്‍

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BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (10:42 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (10:43 IST)
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കോഴിക്കോട് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച 43കാരന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. രോഗിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. മെയ് 30 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 10 വരെയുള്ള രോഗിയുടെ സഞ്ചാര പാതയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. രോഗിയുമായി അടുത്ത സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ ഹൈസ്‌ക് വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 15 പേരെ ഹോം കോറന്റൈനിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 
ക്ലസ്റ്റര്‍ തിരിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയില്‍ നിലവിളി 77 പേരാണ് ഉള്ളത്. ഇതില്‍ 58 പേര്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരാണ്. 14 പേര്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളും അഞ്ചുപേര്‍ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ആണ്. ഇവരില്‍ ആര്‍ക്കും നിലവില്‍ രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ല.
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ശ്രീനു എസ്
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