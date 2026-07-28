'സാർ എന്നോ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നോ അഭിസംബോധന ചെയ്തില്ല'; സതീശനെ അപമാനിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് മിമിക്രി താരത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് സൈബർ അറ്റാക്ക്
അയർലൻഡിൽ നടന്ന സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം. എൽഇഡി വാളിൽ ചിത്രം വരാതെയായപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കേണ്ട ചിത്രം 'വി.ഡി.സതീശൻ' എന്നാണ് മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞത്
Mahesh Kunjumon and VD Satheesan
മിമിക്രി താരം മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോനെതിരെ കോൺഗ്രസ് അനുകൂലികളുടെ സൈബർ ആക്രമണം. മിമിക്രിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനക്കുറവ് കാണിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വിമർശനവും പരിഹാസവും.
അയർലൻഡിൽ നടന്ന സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം. എൽഇഡി വാളിൽ ചിത്രം വരാതെയായപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കേണ്ട ചിത്രം 'വി.ഡി.സതീശൻ' എന്നാണ് മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞത്. 'സാർ', 'മുഖ്യമന്ത്രി' എന്നൊന്നും അതിനൊപ്പം പറഞ്ഞില്ല. ഇതിന്റെ പേരിലാണ് കോൺഗ്രസ് അനുകൂലികൾ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നാലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ വിശദീകരണം നൽകി.
മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്:
പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും,
അയർലണ്ടിൽ നടന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് പരിപാടിക്കിടെ ഞാൻ ശ്രീ. വി.ഡി. സതീശൻ സാറിന്റെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് ഒരു പെർഫോമൻസ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. Led wall picture വരാതെ അല്പം സമയം എടുത്തപ്പോ എൽ.ഇ.ഡി. വാൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയോട്, സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കേണ്ട ചിത്രത്തിന്റെ ഫയലിന്റെ പേര് അറിയിക്കുന്നതിനായാണ് ഞാൻ മൈക്കിലൂടെ 'VD Satheesan' എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 'സാർ' എന്നോ 'മുഖ്യമന്ത്രി' എന്നോ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് ബഹുമാനക്കുറവ് കാണിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല, സാങ്കേതിക ആവശ്യത്തിനായി ഫയലിന്റെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്.
എന്നാൽ ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനമില്ലാതെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുവെന്ന രീതിയിൽ ചിലർക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായി.
എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായ ഈ സാഹചര്യം കാരണം ആർക്കെങ്കിലും വിഷമമോ വേദനയോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നത് എന്റെ ഉദ്ദേശ്യമല്ല. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ.
അതോടൊപ്പം, അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മാന്യതയോടെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായി അസഭ്യം പറയുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഒരാളെ മാനസികമായി ഏറെ വേദനിപ്പിക്കും. പരസ്പര ബഹുമാനവും മനുഷ്യസ്നേഹവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.
സ്നേഹപൂർവ്വം,
മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ