ബിജെപിയുടെ ചാണക്യബുദ്ധി, ലക്ഷ്യം പലത്: ഡിഎംകെയെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നീക്കം
കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പുനസംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള് ഡിഎംകെയെ സഖ്യകക്ഷികളാക്കാന് ഒരുങ്ങി ബിജെപി.
കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പുനസംഘടിപ്പിക്കുമ്പോള് ഡിഎംകെയെ സഖ്യകക്ഷികളാക്കാന് ഒരുങ്ങി ബിജെപി. ഇരുപതിലധികം മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകള് പുനസംഘടനയില് മാറ്റാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇക്കൂട്ടത്തില് ഡിഎംകെ നേതാക്കളെ ഉള്പ്പെടുതാമെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് ബിജെപി മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.
നേരത്തെ മണ്ഡലപുനര്നിര്ണയ ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായി എതിര്ത്തിരുന്ന ഡിഎംകെ ചില നിബന്ധനകളോടെ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് ബിജെപി മന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് മുന്നൊരുക്കമാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയുമായി ഒരിക്കലും സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് ഡിഎംകെ പല തവണ ആവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോണ്ഗ്രസുമായി അകന്നതോടെയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയസമവാക്യങ്ങള് രൂപപ്പെടുന്നത്.
ഡിഎംകെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാല് ലോകസഭയില് ബിജെപിക്ക് തങ്ങളുടെ അംഗബലം ഉയര്ത്താനാകും. ലോകസഭയില് 22 എംപിമാരും രാജ്യസഭയില് 8 എം പിമാരുമാണ് ഡിഎംകെയ്ക്കുള്ളത്. അതിനാല് തന്നെ സുപ്രധാന ബില്ലുകളില് ഈ എം പിമാരുടെ പിന്തുണ ബിജെപിക്ക് നിര്ണായകമാകും. അതിനാല് തന്നെ മന്ത്രിസഭയില് ഉള്പ്പെടുത്തി ഡിഎംകെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമം.