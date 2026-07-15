  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Power Cut Kerala VD Satheesan
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (11:58 IST)

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരും

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 400 മുതൽ 500 മെഗാ വാട്ട് വരെയാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്

Kerala power crisis, KSEB power cut, El Niño Kerala, Kerala electricity shortage, Kerala load shedding 2026, monsoon failure Kerala, KSEB power restriction June 2026
Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (12:11 IST)
google-news
വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിൽ പരിഹാരം കാണാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. മഴ പെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണെന്നും അതിനാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. 
 
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 400 മുതൽ 500 മെഗാ വാട്ട് വരെയാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്നാണ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും നിയന്ത്രണം തുടരേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബി നിലപാട്. 
 
ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്ന് തവണ പവർകട്ട് ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ അടക്കം അരമണിക്കൂർ വീതം രണ്ടും മൂന്നും തവണ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടായി. ജൂലൈ മാസം മുഴുവൻ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ലോകകപ്പ് കാരണം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടിയെന്നും അതിനാൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ലെന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പറയുന്നു. 

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!

12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ എച്ച്1 ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇനി കഫ് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കില്ല.

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍

ജര്‍മ്മനിയില്‍ 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍; കൂടുതലും പ്രായമായവര്‍ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജൂണ്‍ അവസാനത്തിലാണ്‌സംഭവിച്ചത്. ശരാശരി താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് കവിഞ്ഞതെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനായുള്ള റോബര്‍ട്ട് കോച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ആര്‍കെഐ) വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

പ്രിയദര്‍ശിനിയില്‍ ഒരു മാസം നടന്നത് 95 കോടിയുടെ സൗജന്യ യാത്ര

പ്രിയദര്‍ശിനിയില്‍ ഒരു മാസം നടന്നത് 95 കോടിയുടെ സൗജന്യ യാത്രദിവസം ശരാശരി 11- 12 ലക്ഷം സ്ത്രീകള്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3125 ഓര്‍ഡിനറി ബസ്സുകള്‍ ആണ് സൗജന്യ യാത്രക്കായി സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരും

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരുംവൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിൽ പരിഹാരം കാണാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. മഴ പെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണെന്നും അതിനാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

മടിച്ചുനിൽക്കരുത്, തിരിച്ചടിക്കണം, അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകണമെന്ന് ഇറാനിലെ 290 എം പിമാരിൽ 180 പേരും!

മടിച്ചുനിൽക്കരുത്, തിരിച്ചടിക്കണം, അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകണമെന്ന് ഇറാനിലെ 290 എം പിമാരിൽ 180 പേരും!അമേരിക്കയുമായി നിലവിലുള്ള സമാധാന ധാരണകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാനിലെ 290 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലെ 180 എം പിമാര്‍ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിറക്കി.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈനികരുടെ പട്ടികയില്‍ റഷ്യ ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത് തന്നെ; ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇതാണ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈനികരുടെ പട്ടികയില്‍ റഷ്യ ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത് തന്നെ; ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇതാണ്പ്രതിരോധ ബജറ്റുകള്‍, ആയുധ ഗുണനിലവാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, സൈനിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കഴിവ് എന്നിവയും ഇത് പരിഗണിക്കുന്നു.

ഹോര്‍മൂസില്‍ ഇറാനിയന്‍ കപ്പലുകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക; 20% ടോള്‍ ഇടാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറി

ഹോര്‍മൂസില്‍ ഇറാനിയന്‍ കപ്പലുകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക; 20% ടോള്‍ ഇടാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ നിന്നും പിന്മാറിഅതേ സമയം ഇറാന്‍ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള കപ്പല്‍ ഗതാഗതത്തിനായി ഹോര്‍മോസ് തുറന്നു നല്‍കുമെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആയ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.