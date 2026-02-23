സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:30 IST)
തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളിലായി ന്യൂനമര്ദ്ദം (Low Pressure Area) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇത് വടക്ക്-കിഴക്ക് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ക്രമേണ ദുര്ബലമാകാന് സാധ്യത. തെക്കന് കേരള തീരത്തിന് സമീപം തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിനു മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി (Cyclonic Circulation) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.