സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:24 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയില് പുതിയ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മൊഴി വിജിലന്സ് രേഖപ്പെടുത്തി. നടന് മോഹന്ലാല് ഉള്പ്പെടെ കൂടുതല് സിനിമാ പ്രവര്ത്തകരുടെ മൊഴി ഈ ആഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തും. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മൊഴി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്വര്ണദാനം നടത്തിയ 19 പേരുടെ മൊഴി നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തിരക്കുകള് കാരണം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഫെബ്രുവരി 22 ന് ശേഷം അറിയിക്കാമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വിജിലന്സിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ച കേസില് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന് ഷാജി കൈലാസ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് രഞ്ജി പണിക്കര്, നിര്മ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാര് എന്നിവര് വിജിലന്സിന് മൊഴി നല്കിയിരുന്നു. നാണയങ്ങളായിട്ടാണ് അവര് സ്വര്ണം സംഭാവന ചെയ്തത്. അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന എഎസ്പി കുറുപ്പിന് സ്വര്ണ്ണം കൈമാറി. നല്കിയ സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ അളവും അവര് വെളിപ്പെടുത്തി. കൊടിമരം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന് ആവശ്യമായ 9573 ഗ്രാം സ്വര്ണ്ണത്തില് 412.010 ഗ്രാം 27 ഭക്തര് സംഭാവന ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കുറുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലഭിച്ചത്. 2017-ല് പുതിയ കൊടിമരം (കൊടിമരം) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സ്വര്ണ്ണം സ്വീകരിച്ചതില് ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലന്സ് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു.
സുരേഷ് ഗോപി, ഗോകുല് സുരേഷ്, സുധീര് കരമന, രഞ്ജി പണിക്കര്, സുരേഷ് കുമാര് തുടങ്ങിയവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാല് മുന് അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണര് കുറുപ്പ് സമര്പ്പിച്ച പട്ടികയില് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. കൊടിമരക്കേസില് അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഒരു മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു.