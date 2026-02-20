സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:45 IST)
ഭൂമധ്യ രേഖ പ്രദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിനും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു
മുകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ന്യൂനമര്ദ്ദം (Low Pressure Area) ചക്രവാത ചുഴിയായി ശക്തി കുറഞ്ഞു. ഇത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി
ശ്രീലങ്ക ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാന് സാധ്യത.
ഭൂമധ്യ രേഖ പ്രദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിനും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള തെക്ക് കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളിലായി ചക്രവാതചുഴി (Cyclonic Circulation)
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഇത് ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന്
സാധ്യത.
കേരളത്തില്
ഫെബ്രുവരി 20 മുതല് 24 വരെയുള്ള തീയതികളില് നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും 21,22 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന്
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.