Thiruvananthapuram|
രേണുക വേണു|
Last Updated:
ശനി, 13 ഡിസംബര് 2025 (10:09 IST)
Local Body Election 2025
Results Live Updates: തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുന്നു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന തദ്ദേശ പോരിന്റെ ഫലം രാവിലെ എട്ടുമുതലാണ്. മൂന്ന് മുന്നണികളും നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നതിനാല് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഒരു ദിശാസൂചികയായിരിക്കും.
ഫെന്നി നൈനാന് തോറ്റു
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയുടെ വിശ്വസ്തനും ലൈംഗികാതിക്രമ കേസില് ആരോപണ വിധേയനുമായ ഫെന്നി നൈനാന് തദ്ദശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തോറ്റു. അടൂര് നഗരസഭയിലെ പോത്രോട് എട്ടാം വാര്ഡില് നിന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായാണ് ഫെന്നി ജനവിധി തേടിയത്. ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിയോടാണ് തോല്വി.
തൃശൂര് കോര്പറേഷനില്
തൃശൂരില് 31 സ്ഥലത്ത് യുഡിഎഫ്, 12 ഇടത്ത് എല്ഡിഎഫ്, എന്ഡിഎ 4 സീറ്റുകളില്
തൃശൂര് കോര്പറേഷന് ഇതുവരെ
തൃശൂര് കോര്പറേഷനില് കണ്ണംകുളങ്ങര ഡിവിഷനില് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി മുംദാസ് (ചിഞ്ചു) ജയിച്ചു. 77 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ജയം. ഒല്ലൂരില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി കരോളി ജോഷ്വ ജയിച്ചു. രാമവര്മപുരത്ത് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ടി.ആര്.ഹിരണ് ജയിച്ചു. വില്ലടം ഡിവിഷനില് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി സിന്ധു തൈക്കാടനു ജയം.
Thrissur Corporation - Ollur Division
ഒല്ലൂരില് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി കരോളി ജോഷ്വ വിജയിച്ചു. 1028 വോട്ടിനാണ് ജയം.
Kerala Local Body Election results 2025
3240 മുന്സിപാലിറ്റി വാര്ഡുകളില് 91 സീറ്റുകളില് എല്ഡിഎഫ് ജയിച്ചു. യുഡിഎഫ് 66 സീറ്റുകളില് ജയിച്ചു.
Local Body Election 2025 - Corporation Result
തൃശൂര് കോര്പറേഷന്
തൃശൂര് കോര്പറേഷനില് 13 ഡിവിഷനുകളില് യുഡിഎഫ് ലീഡ്. ഏഴിടത്ത് എല്ഡിഎഫ്, അഞ്ചിടത്ത് എന്ഡിഎ
കൊച്ചി കോര്പറേഷനില് എല്ഡിഎഫ് കുതിപ്പ്
കൊച്ചി കോര്പറേഷനില് എല്ഡിഎഫ് മുന്നേറുന്നു. ഏഴിടത്ത് എല്ഡിഎഫിനു ലീഡ്. യുഡിഎഫ് ലീഡ് മൂന്നിടത്ത് മാത്രം
തൃശൂര് കോര്പറേഷനില് ഇഞ്ചോടിഞ്ച്
തൃശൂര് പൂങ്കുന്നം ഡിവിഷനില് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥി രഘുനാഥ് എസ് മേനോന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. മണ്ണുത്തി, തേക്കിന്കാട് ഡിവിഷനുകളിലും എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്കു മുന്നേറ്റം.
തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ഡിഎ മുന്നേറ്റം
തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷനില് എട്ടിടത്ത് എന്ഡിഎയ്ക്കു മുന്നേറ്റം. എല്ഡിഎഫ് നാലിടത്ത്. യുഡിഎഫിനു മുന്നേറ്റം ഒരു ഡിവിഷനില് മാത്രം
2020 തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ദിശാസൂചികയായിരുന്നു. തദ്ദേശപ്പോരിലെ ഫലത്തിനു സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ട്രെന്ഡ് ആണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിച്ചത്.
2020 ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
എല്ഡിഎഫ് - 582
യുഡിഎഫ് - 337
ബിജെപി - 13
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
എല്ഡിഎഫ് - 113
യുഡിഎഫ് - 38
ബിജെപി - 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
എല്ഡിഎഫ് - 11
യുഡിഎഫ് - 3
ബിജെപി - 0
നഗരസഭ
എല്ഡിഎഫ് - 44
യുഡിഎഫ് - 41
ബിജെപി - 2
കോര്പറേഷന്
എല്ഡിഎഫ് - 5
യുഡിഎഫ് - 1
ബിജെപി - 0
2020 തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് ശതമാനം: എല്ഡിഎഫ് - 40.2 %, യുഡിഎഫ് 37.9 %, ബിജെപി - 15 %