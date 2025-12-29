വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എല്ലാ സൗകര്യവുമുള്ള എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലുള്ളപ്പോൾ ശാസ്തമംഗലത്തെ മുറിയെന്തിന്? വി കെ പ്രശാന്ത് എംഎൽഎക്കെതിരെ കെ എസ് ശബരീനാഥൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 29 ഡിസംബര് 2025 (12:13 IST)
ഓഫീസ് കെട്ടിട വിവാദത്തില് വി കെ പ്രശാന്ത് എംഎല്എക്കെതിരെ കെ എസ് ശബരീനാഥന്. എംഎല്എ ഹോസ്റ്റലില് പ്രശാന്തിന് മുറിയുണ്ടെന്നും പിന്നെ എന്തിനാണ് കോര്പ്പറേഷന് കെട്ടിടത്തില് ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ശബരീനാഥന് ഉയര്ത്തുന്ന ചോദ്യം. കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം എംഎല്എമാരുടെയും ഓഫീസ് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ വാടകകെട്ടിടത്തിലാണ്. വട്ടിയൂര്ക്കാവില് നല്ല മുറികളും കമ്പ്യൂട്ടര് സജ്ജീകരണവും കാര് പാര്ക്കിങ്ങുമുള്ള എംഎല്എ ഓഫീസുണ്ട് ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്റ്റല് സര്ക്കാര് സൗജന്യമായി നല്കുമ്പോള് എന്തിനാണ് ശാസ്തമംഗലത്തെ മുറിയില് ഇരിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യമാണ് ശബരീനാഥന് ചോദിക്കുന്നത്.
ശബരീനാഥന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
ശാസ്തമംഗലം വാര്ഡിലെ നഗരസഭ ഓഫീസില് MLA യുടെ ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിഷയത്തില് നഗരസഭയും ശ്രീ വി.കെ പ്രശാന്തും തമ്മിലുള്ള കരാര് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടു വാടക തുക അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നഗരസഭയാണ്.
അത് അവിടെ
നില്ക്കട്ടെ, എനിക്ക് മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം MLA മാരുടെയും ഓഫീസ് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ്. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നപ്പോള് ആര്യനാട്
ഒരു
വാടകമുറിയില് മാസവാടക കൊടുത്തു പ്രവര്ത്തിച്ചത്.
പക്ഷേ ശ്രീ വി.കെ. പ്രശാന്തിന് ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട്. നിയമസഭയുടെ MLA ഹോസ്റ്റല് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വട്ടിയൂര്ക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലാണ്.നല്ല മുറികളും കമ്പ്യൂട്ടര് സജ്ജീകരണവും കാര് പാര്ക്കിങ്ങും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ളതാണ് നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള MLA ഹോസ്റ്റല്. ഞാന് അന്വേഷിച്ചപ്പോള് MLA ഹോസ്റ്റലിലെ നിള ബ്ലോക്കില് 31,32 നമ്പറില് ഒന്നാന്തരം രണ്ട് ഓഫീസ് മുറികള് അങ്ങയുടെ പേരില് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുള്ള MLA ഹോസ്റ്റല് സര്ക്കാര് സൗജന്യമായി നല്കുമ്പോള് അത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്തിനാണ് ശാസ്തമംഗലത്തെ ഈ മുറിയില് ഇരിക്കുന്നത്?
ഈ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി ബാക്കി നില്ക്കുന്ന സമയം MLA ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതോടൊപ്പം എല്ലാ കൗണ്സിലര്മാര്ക്കും പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യം നഗരസഭ ഒരുക്കണം. മുന് വട്ടിയൂര്കാവ് MLA ശ്രീ. കെ. മുരളീധരനും, നിലവിലെ തിരുവനന്തപുരം MLA ശ്രീ. ആന്റണി രാജുവും, പൊതുജനങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനായി നിയമസഭ ഹോസ്റ്റലിലെ സൗകര്യങ്ങളാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
നിയമസഭാ ഹോസ്റ്റലില് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ ജനപ്രതിനിധികളെ കാണുന്നതില് യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളോ തടസ്സങ്ങളോ ഇല്ല. എല്ലാവര്ക്കും സുഗമമായി അവരുടെ കാര്യങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ശബരി