രാത്രിയുടെ മറവിൽ സസ്പെൻഷൻ, ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പക്വത കാണിച്ചില്ല, തുറന്നടിച്ച് ലാലി ജെയിംസ്

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 27 ഡിസംബര് 2025 (11:59 IST)
കേരള കോണ്ഗ്രസിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങള് വീണ്ടും പരസ്യമാകുന്നു. തൃശൂര് കോര്പ്പറേഷന് കൗണ്സിലര് ലാലി ജെയിംസ് ജില്ലാ കോണ്ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (DCC) അധ്യക്ഷനെതിരെ ഉന്നയിച്ച തുറന്ന വിമര്ശനമാണ് തൃശൂര് കോണ്ഗ്രസിനുള്ളിലെ പൊട്ടിത്തെറി ജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചത്.
തന്നെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത വിവരം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടി വന്നത് വിഷമകരമായ കാര്യമാണെന്നും സസ്പെന്ഷന് നടപടി പാര്ട്ടിക്കകത്ത് ചര്ച്ച ചെയ്യാതെയും വ്യക്തിപരമായി അറിയിക്കാതെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ അപക്വമായ നടപടിയാണെന്നും ലാലി ജെയിംസ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നടപടികള് പാര്ട്ടിയുടെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തിനും സംഘടനാ അച്ചടക്കത്തിനും വിരുദ്ധമാണെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, സസ്പെന്ഷന് തുടര്ന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും കോണ്ഗ്രസിനോടുള്ള തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയില് മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ലാലി ജെയിംസ് വ്യക്തമാക്കി. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷംവരെ കോണ്ഗ്രസിനൊപ്പം നില്ക്കും. എന്നാല് അഴിമതി കണ്ടല് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും. ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളില് നിന്ന് മാറില്ല. വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. പാര്ട്ടിക്ക് കൂടുതല് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ല. അടിയുറച്ച് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകയാണ് ഞാന്. എന്നെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടി വന്നത് വിഷമകരമായ കാര്യമാണ്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന് കുറച്ച് കൂടി പക്വമായി വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു. രാത്രിയുടെ മറവിലാണോ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുക. ആദ്യം കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് തരും. തുറന്ന് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നോക്കിയല്ലെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുക. അതല്ലെ മര്യാദ. ആരോപണങ്ങളില് കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റാണ്. എന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇല്ലാതെയാക്കാന് ചിലര് ശ്രമിക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. എന്നോട് ചെയ്തത് അനീതിയാണ് ലാലി ജെയിംസ് പറഞ്ഞു.