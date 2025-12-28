വി കെ പ്രശാന്തിനോട് ശാസ്തമംഗലത്തെ എംഎൽഎ ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന് ശ്രീലേഖ, പറ്റില്ലെന്ന് മറുപടി

അഭിറാം മനോഹർ|
28 ഡിസംബര് 2025
തിരുവനന്തപുരം: വട്ടിയൂര്ക്കാവ് എംഎല്എ വി.കെ. പ്രശാന്തിന്റെ ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തെച്ചൊല്ലി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയില് രാഷ്ട്രീയ തര്ക്കം. തിരുവനന്തപുരത്തെ ശാസ്തമംഗലത്തെ
കെട്ടിടത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വട്ടിയൂര്കാവ് എംഎല്എ ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന് ശാസ്തമംഗലം ബിജെപി കൗണ്സിലര് ആര്. ശ്രീലേഖയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഫോണിലൂടെയാണ് എംഎല്എയോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ മുറി തനിക്ക് ആവശ്യമായതിനാല് എംഎല്എ ഓഫീസ് ഉടന് ഒഴിയണമെന്നായിരുന്നു ശ്രീലേഖയുടെ ആവശ്യം. നിലവില് ശാസ്തമംഗലത്തെ കോര്പ്പറേഷന് കെട്ടിടത്തിലാണ് വട്ടിയൂര്കാവ് എംഎല്എയുടെ ഓഫീസ്. ഇതേ കെട്ടിടത്തിലാണ് മുന് കൗണ്സിലറിനും ഓഫീസുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് ഈ മുറി ചെറുതാണെന്നും എംഎല്എ ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മുറി തനിക്ക് വേണമെന്നുമാണ് ശ്രീലേഖ പ്രശാന്തിനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചത്. എന്നാല് ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് വി കെ പ്രശാന്തിന്റെ നിലപാട്.
നിലവില് 2026 മാര്ച്ച് വരെ കാലാവധിയുള്ള വാടക കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നും അതിനാല് ഉടന് ഒഴിയാനാകില്ലെന്ന നിലപാടാണ് എംഎല്എ സ്വീകരിച്ചത്.ഈ ഓഫീസ് സ്ഥലം മുന് എല്ഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് അനുവദിച്ചതാണെന്നും നിയമപരമായ കരാര് ഇപ്പോഴും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടെന്നും വി.കെ. പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം കോര്പ്പറേഷന് കൗണ്സില് ആവശ്യപ്പെട്ടാല് എംഎല്എയ്ക്ക് ഓഫീസ് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതായി വരും. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് ശ്രീലേഖ വട്ടിയൂര്കാവില് നിന്നും ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.