ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും സന്ദേശവുമായി ക്രിസ്തുമസ്; ആശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 25 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (10:55 IST)
സാംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യത്തിന്റെയും മതസൗഹാര്‍ദ്ദത്തിന്റെയും ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ലോകത്തിന് മുന്‍പില്‍ കേരളം, സ്നേഹത്തിന്റെയും പങ്കുവെയ്പ്പിന്റെയും സന്ദേശവുമായി ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍,ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേരിന്നിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.


ആശംസാ സന്ദേശത്തില്‍, സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും പ്രകാശമാര്‍ന്ന സന്ദേശങ്ങളുമായി ക്രിസ്തുമസ് വീണ്ടും എത്തുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ സ്വന്തം ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓര്‍മ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ ദിനം, മാനവരാശിക്ക് എക്കാലവും പ്രചോദനമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്രിസ്തുമസ് -പുതുവത്സരാശംസ ഇങ്ങനെ

പുതുവത്സരാശംസ സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും തിളക്കമാര്‍ന്ന സന്ദേശങ്ങളുമായി വീണ്ടുമൊരു ക്രിസ്തുമസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പരസ്പരസ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും അടിയുറച്ച്, ലോകത്തെ പരിവര്‍ത്തനപ്പെടുത്താന്‍ സ്വന്തം ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓര്‍മ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ ദിനം, മാനവരാശിക്ക് എന്നും പ്രചോദനമാണ്. ചൂഷണത്തിന്റെയും അടിച്ചമര്‍ത്തലിന്റെയും എല്ലാ രൂപങ്ങളില്‍ നിന്നും മുക്തമായ, സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ലോകക്രമമാണ് ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്തത്. മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും, അപരവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ച് തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍ ക്രിസ്തു മുന്നോട്ടുവച്ച പുരോഗമന ആശയങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. അവ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ഐക്യത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും വെളിച്ചം കെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. പ്രത്യാശയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും പുതിയ വാതിലുകള്‍ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പുതുവര്‍ഷവും കടന്നുവരുന്നത്. സാമൂഹ്യനീതി, സമത്വം, പുരോഗതി എന്നിവയില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ നവകേരളസൃഷ്ടിക്ക് ഈ പുതുവര്‍ഷം ഊര്‍ജ്ജം പകരും. ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല നാളേക്കുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം. എല്ലാവര്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് - പുതുവത്സരാശംസകള്‍.



