തിങ്കള്‍, 29 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

പുകവലിക്കാര്‍ക്ക് മോശം വാര്‍ത്ത! സിഗരറ്റ് വിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവ്

ഈ ബില്‍ പ്രകാരം, സിഗരറ്റ്, സിഗാര്‍, ഹുക്ക, ഖൈനി തുടങ്ങിയ പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ എക്‌സൈസ് തീരുവ ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 29 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:47 IST)
2025 ലെ സെന്‍ട്രല്‍ എക്‌സൈസ് (ഭേദഗതി) ബില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചതിനാല്‍, ഇന്ത്യയില്‍ സിഗരറ്റിന്റെയും മറ്റ് പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയും വില ഉടന്‍ തന്നെ വര്‍ദ്ധിക്കും. ഈ ബില്‍ പ്രകാരം, സിഗരറ്റ്, സിഗാര്‍, ഹുക്ക, ഖൈനി തുടങ്ങിയ പുകയില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ എക്‌സൈസ് തീരുവ ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിഗരറ്റിന്റെ തരത്തെയും നീളത്തെയും ആശ്രയിച്ച് ഈ വര്‍ദ്ധനവ് വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഖൈനിയുടെ എക്‌സൈസ് തീരുവ 25 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 100 ശതമാനമായി നാലിരട്ടിയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. ഹുക്ക പുകയിലയുടെ തീരുവ 25 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 40 ശതമാനമായി ഉയരും. സ്‌മോക്കിംഗ് മിശ്രിതങ്ങളുടെ തീരുവ ആറ് മടങ്ങ് വരെ, 60 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 300 ശതമാനമായി വര്‍ദ്ധിച്ചേക്കാം. നിലവില്‍ 18 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സിഗരറ്റിന് ഉടന്‍ തന്നെ 72 രൂപ വരെ വില വരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കണക്കാക്കുന്നു.

ഈ വര്‍ദ്ധനവിനെതിരെ ആളുകളില്‍ നിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരു റെഡ്ഡിറ്റ് ഉപയോക്താവ് പറഞ്ഞു, 'ഞാനും ഒരു പുകവലിക്കാരനാണ്, എനിക്ക് ഈ തീരുമാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു... ഒരുപക്ഷേ ഞാന്‍ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക പോലും ചെയ്‌തേക്കാം.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :