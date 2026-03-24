പേരാവൂരിൽ 'പേടി'; കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം കൈമാറാതെ സണ്ണി ജോസഫ്

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (08:42 IST)
നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുനിന്ന് താൽക്കാലികമായി മാറിനിൽക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ സണ്ണി ജോസഫ്. കെപിസിസിക്ക് താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനെ നിയോഗിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പിടിവാശിയെ തുടർന്ന് നടപ്പിലായില്ല.
പേരാവൂരിലാണ് സണ്ണി ജോസഫ് മത്സരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി കെ.കെ.ശൈലജ എത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ലെന്നാണ് യുഡിഎഫ് വിലയിരുത്തൽ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റാൽ പിന്നീട് കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം താൽക്കാലികമായി ഒഴിയാൻ സണ്ണി ജോസഫ് തയ്യാറാകാത്തത്.
പേരാവൂരിൽ മത്സരം കനക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കോൺഗ്രസിനു അനുകൂല മണ്ഡലമാണെങ്കിലും ശൈലജ എത്തിയതോടെ പേരാവൂർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എൽഡിഎഫ് ക്യാംപിനുമുണ്ട്.