സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (16:48 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മാത്രം സ്വര്ണത്തിന് കുറഞ്ഞത് പവന് 7560 രൂപ. ഇന്ന് രണ്ടു തവണയായാണ് സ്വര്ണത്തിന് വില ഇടിഞ്ഞത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പവന് 3200 രൂപ ഇടിഞ്ഞതോടെയാണ് ഒരുപവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 99480 രൂപയായത്. ഇന്നുമാത്രം 7560 രൂപയാണ് സ്വര്ണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഈ മാസം ഇതുവരെ പവന് 31800 രൂപ കുറഞ്ഞു.
ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 4360 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. അതേസമയം ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം സര്വ്വകാല ഇടിവിലാണ്. രൂപയുടെ മൂല്യം 94 രൂപയിലേക്ക് താഴും എന്നാണ് വിദഗ്ധര് പ്രവചിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷമാണ് വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.