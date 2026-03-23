തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026
ഡിജിറ്റല്‍ പ്രചാരണ കുതിപ്പ്: രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് റീലുകളിലും ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (18:13 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ റീലുകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ ട്രെന്‍ഡായി സിനിമാ ഗാനങ്ങള്‍, സ്ലോ-മോഷന്‍ സീക്വന്‍സുകള്‍, പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തോടുകൂടിയ പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക പരിപാടികള്‍ എന്നിവയുള്ള മാസ് സ്‌റ്റൈല്‍ എന്‍ട്രികള്‍. പ്രാദേശിക പ്രചാരണത്തോടൊപ്പം, സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ 'ഹീറോകളായി' ചിത്രീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നു.

ട്രോളുകളും മീമുകളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഒരു കടുത്ത 'റീല്‍സ് പോരാട്ടം' നടക്കുന്നുണ്ട്. മിക്ക വീഡിയോകളും സിനിമാറ്റിക് ശൈലിയിലാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ഓരോ നീക്കവും പകര്‍ത്താനും അത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കിടാനും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ ക്രിയേറ്റര്‍മാരുടെ പ്രത്യേക ടീമുകളുണ്ട്. കടുത്ത ചൂടും പരിമിതമായ പ്രചാരണ ദിനങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പാര്‍ട്ടികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രചാരണത്തിനാണ് കൂടുതല്‍
മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നത്. പുതുതലമുറ വോട്ടര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഐടി സെല്ലുകള്‍ക്ക് പുറമേ പാര്‍ട്ടികള്‍ വലിയ പിആര്‍ ഏജന്‍സികളെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സ്വാധീനകരെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രിയ സ്വാധീനകരുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രചാരണത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :