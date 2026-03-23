സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (19:43 IST)
മാര്ച്ച് 23 മുതല് 26 വരെ പാലക്കാട്, കൊല്ലം ജില്ലയില് ഉയര്ന്ന താപനില 38 °C വരെയും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശൂര്, എറണാകുളം
ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില 37°C വരെയും; തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഉയര്ന്ന താപനില 36°C വരെയും ഉയരാന് (സാധാരണയെക്കാള് 2 മുതല് 3°C വരെ കൂടുതല്) സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
ഉയര്ന്ന താപനിലയും ഈര്പ്പമുള്ള വായുവും കാരണം ഈ ജില്ലകളില്,
മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ, 2026 മാര്ച്ച് 23 മുതല് 26 വരെ ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട,
ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.