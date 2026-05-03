ഞായര്‍, 3 മെയ് 2026
ബേപ്പൂരിൽ വിജയം ഉറപ്പ്, 5 കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് അവർക്കറിയാം: വിജയപ്രതീക്ഷയുമായി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 3 മെയ് 2026 (12:58 IST)
ബേപ്പൂരില്‍ വിജയം ഉറപ്പെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്. താന്‍ എങ്ങനെയാണ് 5 വര്‍ഷം പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്കറിയാമെന്നും എല്‍ഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, വികസനങ്ങള്‍,സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അമ്മമാരും ഉമ്മമാരും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാര്‍ കൂടാന്‍ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. എല്‍ഡിഎഫ് ഭരണം ഇല്ലാതെയായാല്‍ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന് അവര്‍ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിമാരെല്ലാം അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ അംഗീകാരമുള്ളവരാണ്. അത്തരത്തീല്‍ വോട്ടുകള്‍ അനുകൂലമാകുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയാണ് എല്‍ഡിഎഫ് തിരെഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പൊതുവെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമാണ്. മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.


