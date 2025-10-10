സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഒക്ടോബര് 2025 (10:22 IST)
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഗള്ഫ് പര്യടനത്തിന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അനുമതി നിഷേധിച്ചു. പ്രത്യേക കാരണം ഒന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാതെയാണ് അനുമതി തള്ളിയത്. അനുമതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് ലഭിച്ചു. മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.
ഈ മാസം 16ന് ബഹ്റൈനില് നിന്ന് പര്യടനം ആരംഭിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് രാത്രി ബെഹ്റൈന് കേരളീയ സമാജത്തിലാണ് പൊതുപരിപാടി നിശ്ചയിച്ചത്. ബഹ്റൈനില് നിന്ന് സൗദിയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു തീരുമാനം. 17ന് ദമാമിലും 18ന് ജിദ്ദയിലും 19ന് റിയാദിലും പൊതുപരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.
ഒമാന്, സലാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ യോഗങ്ങളില് പങ്കെടുത്ത് 30ന് ഖത്തര് സന്ദര്ശിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. കൂടാതെ നവംബര് ഏഴിന് കുവൈത്തിലും 9ന് അബുദാബിയിലും പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.