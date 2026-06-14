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പകർച്ചവ്യാധിയിൽ വിറച്ച് കേരളം; 13 ദിവസത്തിനിടെ 41 മരണം
ജലജന്യരോഗങ്ങൾ പെരുകുന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണം
സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീതി. 13 ദിവസത്തിനിടെ 41 പേർക്കു പകർച്ചവ്യാധിയെ തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായി. ഇൻഫ്ളുവൻസ ബാധിച്ച് ഒൻപത് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. എലിപ്പനി ബാധിച്ച് എട്ട് പേരും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് അഞ്ച് പേരും മരിച്ചു. ഷിഗെല്ല വ്യാപനവും ഭീതി ഉയർത്തുന്നു.
ജലജന്യരോഗങ്ങൾ പെരുകുന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടണം. പനി ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടരുത്. ഷിഗെല്ല കേസുകൾ 135 കടന്നു.
കുടിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അസുഖങ്ങൾ പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാവൂ. ശുചിത്വമില്ലാത്ത ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളംതെറ്റിയത് രോഗവ്യാപനത്തിനു കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക
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പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ് 15 മുതല് ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കും
കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന് (കെഎസ്ആര്ടിസി) ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്ത്രീകള്ക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്മാര്ക്കും സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ പ്രിയദര്ശിനി ജൂണ് 15 ന് ആരംഭിക്കും. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും.