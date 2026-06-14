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കാവിവത്കരണം സമ്പൂർണം; സർവകലാശാലകളിലെ വിസിമാർ ആർഎസ്എസ് പരിപാടിയിൽ
ആർഎസ്എസ് ശതാബ്തിയോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു സംവാദം. ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളിലായിരുന്നു ചാൻസലർമാർ ചടങ്ങിനെത്തിയത്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കാവിവത്കരണം ചൂടുപിടിക്കുന്നു. വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ വിസിമാർ ആർഎസ്എസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ആർഎസ്എസ് നേതാവായ മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന 'സംഘപരിവാറിന്റെ 100 വർഷങ്ങൾ' എന്ന സംവാദ ചടങ്ങിലാണ് വിസിമാർ പങ്കെടുത്തത്.
കേരള സർവകാലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ, എംജി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. ഡി മാവൂത്ത്, മലയാള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സി.ആർ.പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
തിരുവനന്തപുരം കവടിയാർ ഉദയ പാലസിൽ വെച്ച് നടന്ന 'പ്രഭാഷണ സഭ'യിൽ പങ്കെടുത്ത വിസിമാരുടെ ചിത്രം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ആർഎസ്എസ് ശതാബ്തിയോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു സംവാദം. ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളിലായിരുന്നു ചാൻസലർമാർ ചടങ്ങിനെത്തിയത്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണവിലക്കേർപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ വർണറുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി ഹരി എസ് കർത്തയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
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പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി ജൂണ് 15 മുതല് ആരംഭിക്കും; അധിക ലഗേജിന് ഫീസ് ഈടാക്കും
കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന് (കെഎസ്ആര്ടിസി) ഓര്ഡിനറി ബസുകളില് സ്ത്രീകള്ക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡര്മാര്ക്കും സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള സര്ക്കാരിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയായ പ്രിയദര്ശിനി ജൂണ് 15 ന് ആരംഭിക്കും. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഗതാഗത വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കും.