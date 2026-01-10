ശനി, 10 ജനുവരി 2026
രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് 10,404 പേര്‍ മാത്രം: അവയവദാനത്തില്‍ കേരളം പിന്നില്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 10 ജനുവരി 2026 (19:43 IST)
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ അവയവദാന സമ്മതപത്രത്തില്‍ ഒപ്പിട്ടപ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കേരളത്തില്‍ 10,404 പേര്‍ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. 2024-ല്‍ ഈ സംഖ്യ ഏകദേശം 3,000 മാത്രമായിരുന്നു. അപകടങ്ങളില്‍ മരിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് പോലും അവയവങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു മാഫിയ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ ഭയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രചാരണം അവയവദാനത്തിന് സമ്മതം നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്ന് പലരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി.

രാജ്യത്തുടനീളം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷനുകള്‍ മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് വന്നത്. കര്‍ണാടക, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 1.12 ലക്ഷം രജിസ്‌ട്രേഷനുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ 91,283 എണ്ണം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.കേരളത്തില്‍ 2,306 രജിസ്‌ട്രേഷനുകളുമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്. എറണാകുളം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നില്‍.

മിക്ക ദാതാക്കളും 30-45 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരായിരുന്നു (4,121 പേര്‍). 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 621 പേരും സമ്മതപത്രങ്ങളില്‍ ഒപ്പിട്ടു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം രജിസ്‌ട്രേഷനുകളില്‍ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടായത് കേരള സംസ്ഥാന അവയവ, ടിഷ്യു ട്രാന്‍സ്പ്ലാന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (കെ-സോട്ടോ) നടത്തിയ ബോധവല്‍ക്കരണ കാമ്പെയ്നുകള്‍ മൂലമാണ്.


