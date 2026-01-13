ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ വീണ്ടും പാകിസ്ഥാന്‍ ഡ്രോണുകള്‍, വെടിയുതിര്‍ത്ത് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം

Drone Warfare, Pakistan Attack
Drone Warfare, Pakistan Attack
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (17:52 IST)
ജമ്മു കശ്മീരിലെ നൗഷേര സെക്ടറിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം പാകിസ്ഥാന്‍ ഡ്രോണുകള്‍ കണ്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ സമയത്ത് കണ്ടതിന് സമാനമായി രാത്രിയില്‍ ആകാശത്ത് ട്രേസര്‍ റൗണ്ടുകള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഡ്രോണുകള്‍ ആയുധങ്ങളോ മയക്കുമരുന്നോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ സൈന്യം പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണ്. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരില്‍ (പിഒകെ) നിന്നുള്ള ഒരു ഡ്രോണ്‍ അടുത്തിടെ സാംബ സെക്ടറില്‍ ആയുധങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതായി സൈന്യം പറഞ്ഞു. ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് നേരെ മെഷീന്‍ ഗണ്‍ വെടിവച്ചതായും സൈന്യം പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂരിനിടെ ഇന്ത്യ നിരവധി പാകിസ്ഥാന്‍ ഡ്രോണുകള്‍ വെടിവച്ചിട്ടിരുന്നു.

അതിനുശേഷം ഡ്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് മാത്രം കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് പാകിസ്ഥാന്‍ ഡ്രോണുകളെങ്കിലും നുഴഞ്ഞുകയറിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് ആയുധങ്ങളും മയക്കുമരുന്നുകളും ഉപേക്ഷിക്കാനും സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോണ്‍സേഡ് ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും പാകിസ്ഥാന്‍ ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :