Kerala Rain: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ ന്യൂനമർദ്ദം, കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (20:24 IST)
Image From KSDMA Facebook Page
വടക്കു പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് ഒഡിഷ തീരത്തിനു സമീപം ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് കൂടുതല്
ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായികേരളത്തില് അടുത്ത 5 ദിവസം
നേരിയ/ഇടത്തരം
മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
ആഗസ്റ്റ് 26 -29 ദിവസങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിലേക്കുള്ള അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള
മഴ സാധ്യത പ്രവചനം
മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
26/08/2025 : കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ്
27/08/2025 : ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
28/08/2025 : തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
29/08/2025 : തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
എന്നീ
ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.