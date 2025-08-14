Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസവും മഴ തന്നെ, 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (18:03 IST)
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ഓഗസ്റ്റ് 16 ശനിയാഴ്ച വരെ 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ
മഴ സാധ്യത പ്രവചനപ്രകാരം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ മഴ അലര്ട്ടുകള് ഇങ്ങനെ
മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
14/08/2025:
പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
15/08/2025:
എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്
16/08/2025:
കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
17/08/2025:
കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
18/08/2025:
കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5
mm മുതല് 115.5 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇന്നു (14/08/2025) മുതല് 16/08/2025 വരെ മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.