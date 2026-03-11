ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
യുദ്ധം അടുക്കളകളെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങി, സംസ്ഥാനത്ത് പാചകവാതക വിതരണം സ്തംഭനത്തിലേക്ക്, ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് നിയന്ത്രണം

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:39 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സംഘര്‍ഷം കടുത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള എല്പിജി വിതരണം അവതാളത്തില്‍. നിലവില്‍ ഗാര്‍ഹികാവശ്യത്തിനുള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനികള്‍. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇവയ്ക്കും നിയന്ത്രണം വരുത്തേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നത്. ഇറാന്‍, യുഎഇ, ഒമാന്‍ എന്നിവയ്ക്കിടയിലെ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന്‍ അടച്ചതോടെയാണ് ആഗോളവിപണിയില്‍ എണ്ണലഭ്യത കുറഞ്ഞത്.

സംസ്ഥാനത്ത് അമ്പലമുകളില്‍ ബിപിസിഎല്‍ ഭാരത് ഗ്യാസിന്റെ വാണിജ്യ സിലന്‍ഡറുകള്‍ നിറയ്ക്കുന്നത് പൂര്‍ണമായി നിര്‍ത്തി.
ഐഒസിയുടെ ഉദയംപേരൂര്‍ യൂണിറ്റില്‍ ഇന്‍ഡേന്‍ വാണിജ്യസിലന്‍ഡറുകള്‍ നിറയ്ക്കുന്നതും നിര്‍ത്തി. എച്ച്പിസിഎല്ലിന്റെ ഇരുമ്പനത്തെ യൂണിറ്റില്‍ എച്ച് പി ഗ്യാസിന്റെയും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള സിലന്‍ഡറുകള്‍ നിറയ്ക്കുന്നത് ഭാഗികമാക്കി. ആശുപത്രികള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അത്യാവശ്യ മേഖലയിലേക്കുള്ള വാണിജ്യ സിലന്‍ഡറുകളുടെ ഉത്പാദനം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്.

വാണിജ്യ സിലന്‍ഡറുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ 80 ശതമാനം ഹോട്ടലുകളും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പൂട്ടേണ്ടിവരുമെന്ന് കേരള ഹോട്ടല്‍ ആന്‍ഡ് റസ്റ്ററന്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജി ജയപാല്‍ പറഞ്ഞു.



