ബെംഗളൂരുവിൽ എൽപിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് ഉടമകൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്ച്ച് 2026 (08:43 IST)
ബെംഗളൂരു: വാണിജ്യ എല്പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകള് അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതി. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന് പിന്നാലെ പാചക വാതക വിതരണങ്ങള് തടസ്സപ്പെടുകയും വാണിജ്യ ഗ്യാസ് വില കുത്തനെ കൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് ഹോട്ടലുടമകളുടെ സംഘടന പറയുന്നു.മാര്ച്ച് 10 മുതല് ഹോട്ടലുകള് അടച്ചിടുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാര്ഗമില്ലെന്നാണ് ഹോട്ടല് ഉടമകളുടെ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പാചക വാതക വിതരണ ശൃംഖലയില് ഗുരുതരമായ തടസ്സം നേരിടുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം വാണിജ്യ ഗ്യാസ് വിലയും കുതിച്ചുയര്ന്നതോടെ ഹോട്ടല് മേഖല കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദത്തിലാണ്.
ഹോട്ടല് അസോസിയേഷന് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണരാജ് ഈ വിഷയത്തില് ശക്തമായ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചു.
പരമാവധി അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചവരെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാസ് മാത്രമാണ് കൈവശമുള്ളത്. മുന്കൂട്ടി ഒരു അറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നെങ്കില് ഈ അവസ്ഥ ഓഴിവാക്കാമായിരുന്നു. സര്ക്കാര് അടിയന്തരമായി വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കില് ഹോട്ടലുകള് അടച്ചിടുകയല്ലാതെ മറ്റ് നിര്വ്വാഹമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുറഞ്ഞത് 15 ദിവസം മുന്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നെങ്കില് ഈ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
70 ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്യാസ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നേരത്തെ ഉറപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ആ വാഗ്ദാനം പൊള്ളയായതോടെ ഹോട്ടല് ഉടമകള് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലുകള് ദിവസേനയാണ് ഗ്യാസ് വാങ്ങുന്നത് എന്നതിനാല് വലിയ സ്റ്റോക്ക് ആരുടെയും കൈവശമില്ല. ഈ പ്രതിസന്ധി ബെംഗളൂരുവില് മാത്രമൊതുങ്ങുന്നില്ല - തമിഴ്നാട്ടിലും സമാനമായ സ്ഥിതിവിശേഷം നിലനില്ക്കുന്നതായി സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു.