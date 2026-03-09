Mojtaba Khamenei : ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി മൊജ്തബ ഖമേനിയെ തെരെഞ്ഞെടുത്തു

അഭിറാം മനോഹർ|
അമേരിക്കന്-ഇസ്രായേല് സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ പുത്രന് മൊജ്തബ ഖമേനി (56) ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മാര്ച്ച് 8-ന് ഇറാന് വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് ഈ തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആയത്തുള്ള ഖമനേയിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് മൊജ്തബ.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില് അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകമാണ് നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമനം നടക്കുന്നത്.
47 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില് നില്ക്കവെയാണ് മൊജ്തബ അധികാരമേല്ക്കുന്നത്.
ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷനറി ഗാര്ഡ് കോര് (IRGC) യുടെ ശക്തമായ സമ്മര്ദ്ദഫലമായാണ് നിയമനം വേഗത്തില് നടന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. IRGC ഉള്പ്പെടെ സൈനിക-ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് പുതിയ നേതാവിനോടുള്ള പൂര്ണ്ണ വിധേയത്വം ഉടന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൊജ്തബയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മതപരമായ യോഗ്യതകള് ഇല്ലെന്നും പിതൃ-പുത്ര പിന്ഗാമി ക്രമം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആദര്ശങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇറാനകത്ത് തന്നെ വിമര്ശനമുണ്ട്.56കാരനായ മൊജ്തബ തന്റെ പതിനേഴാം വയസ്സില് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോറില് അംഗമായിരുന്നു.
അതേസമയം ഖമനേയിയുടെ പിന്ഗാമി ആരായാലും അവരെ വേട്ടയാടുമെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭീഷണി. ഇറാനിലെ അടുത്ത നേതാവിനെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള് അതില് തന്റെ പങ്കുണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.