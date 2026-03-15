ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026
കേരളം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്, ഏപ്രിൽ 9ന് വോട്ടെടുപ്പ്, മെയ് 4-ന് ഫലപ്രഖ്യാപനം

ഡല്‍ഹിയിലെ വിജ്ഞാന്‍ ഭവനില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 15 മാര്‍ച്ച് 2026 (16:49 IST)
പതിനാറാമത് കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള്‍ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ 9ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. വോട്ടെണ്ണല്‍ മെയ് 4-ന് നടക്കും. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നു.

ഡല്‍ഹിയിലെ വിജ്ഞാന്‍ ഭവനില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേരളത്തിനൊപ്പം തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കലണ്ടര്‍:

വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്: മാര്‍ച്ച് 16
നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: മാര്‍ച്ച് 23
സൂക്ഷ്മപരിശോധന: മാര്‍ച്ച് 24
പത്രിക പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: മാര്‍ച്ച് 26
വോട്ടെടുപ്പ്: ഏപ്രില്‍ 9
വോട്ടെണ്ണല്‍:മെയ് 4

തിരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 30,471 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. 1.38 സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരും 1.82 പുരുഷ വോട്ടര്‍മാരും പട്ടികയിലുണ്ട്. 4.24 ലക്ഷം കന്നി വോട്ടര്‍മാരാണ് ഇത്തവണയുള്ളത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :