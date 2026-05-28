ഇഡി - വിഡി - മോദി കൂട്ടുക്കെട്ടുണ്ടായോ?, വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുമെന്ന് എം എ ബേബി
ദില്ലിയില് ഇഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് സിപിഎം നടത്തിയ മാര്ച്ചിന് പിന്നാലെ സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നു.
മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് ഇഡി ഇന്നലെ നടത്തിയ റെയ്ഡിന് പിന്നില് വിഡി- ഇഡി- മോദി കൂട്ടുക്കെട്ടാണെന്ന സംശയം ആവര്ത്തിച്ച് സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. ഇക്കാര്യം തുടര് ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് വ്യക്തമാകുമെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. കൂടുതല് കാര്യങ്ങള് പിന്നീട് പറയാം. പാര്ട്ടിയെ തകര്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ദില്ലിയില് പ്രതിഷേധം തടഞ്ഞ നടപടി ജനാധിപത്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ദില്ലിയില് ഇഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് സിപിഎം നടത്തിയ മാര്ച്ചിന് പിന്നാലെ സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നു. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി റെയ്ഡില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മാര്ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. മുഴുവന് നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയപ്പോള് പി ബി അംഗമായ വിജു കൃഷ്ണനെ പോലീസ് വലിച്ചിഴച്ചിരുന്നു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.