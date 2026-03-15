അടൂർ പ്രകാശിന് മാത്രം ഇളവ് പോര, കെ സുധാകരൻ ഉടക്കിൽ തന്നെ, ഉറപ്പ് കിട്ടാതെ ദില്ലിയിലേക്കില്ല

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 15 മാര്ച്ച് 2026 (14:23 IST)
കണ്ണൂര് നിയമസഭാ സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിലുറച്ച് കെ സുധാകരന്. ഹൈക്കമാന്ഡ് സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തില് ഉറപ്പ് നല്കാതെ ഡല്ഹിയിലേക്കില്ലെന്നാണ് സുധാകരന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടൂര് പ്രകാശിന് മാത്രം ഇളവ് നല്കിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് സുധാകരനെ പ്രകോപിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം എം പിമാര് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന അഭിപ്രായത്തില് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് കെപിസിസി നേതൃത്വം.
രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് നല്കിയ ദില്ലി ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാന് സുധാകരന് ഇതുവരെ സന്നദ്ധനായിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വവുമായി ഇനി ചര്ച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും സുധാകരന് തീര്ത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എംപിമാര് നിയമസഭയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന നിലപാടില് കെപിസിസി നേതൃത്വം ഉറച്ചുനില്ക്കുകയാണ്. കെ സുധാകരന് പിടിവാശി തുടരുന്നതില് ജില്ലയിലെ നേതാക്കള്ക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്.
എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്, തീരുമാനം ഹൈക്കമാന്ഡിന്റേത് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും തീരുമാനം എല്ലാവരും അനുസരിക്കണമെന്നും ആവര്ത്തിച്ചു. സുധാകരന് ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, 'അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം' എന്ന മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം നല്കിയത്.