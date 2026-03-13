വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം: ആചാരം സംരക്ഷിക്കണം, യൂടേണെടുത്ത് സർക്കാർ

Sabarimala
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:56 IST)
ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ മുന്‍ നിലപാട് തിരുത്താനൊരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടാകും. നേരത്തെ യുവതീപ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്ന നിലപാട് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം തിരുത്തിയിരുന്നു. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് പാര്‍ട്ടിയെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.


ശബരിമലയില്‍ യുവതീപ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന മുന്‍നിലപാട് മാറ്റി വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പം എന്ന സമീപനമാകും സര്‍ക്കാറെടുക്കുക എന്നാണ് സൂചന. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി എന്നതിലപ്പുറം ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധി കൂടിയാണ് ഈ വിഷയം. പഴയ നിലപാട് മാറ്റികൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ നാളെ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ന് വൈകീട്ട് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും. യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടില്‍ മാറ്റമുണ്ടായാല്‍ അണികള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മുന്നില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കില്‍ പോലും വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പമെന്ന നിലപാടാകും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :