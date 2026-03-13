LPG Shortage : ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ക്ഷാമം: അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് കേരള സർക്കാർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (09:51 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര് ക്ഷാമത്തെ തുടര്ന്ന് അടിയന്തര നടപടികള് ആരംഭിച്ചതായി കേരള സര്ക്കാര് . സിലിണ്ടര് വിതരണം സുഗമമാക്കുകയും അനധികൃത സംഭരണം തടയുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകള് ചേര്ന്ന് നടപടികള് ശക്തമാക്കാനാണ് സര്ക്കാര് തീരുമാനം.
സംസ്ഥാന തലത്തില് ചേര്ന്ന യോഗത്തില് നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി. ഗ്യാസ് വിതരണത്തിലെ തടസ്സങ്ങള് പരിഹരിക്കാനും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും വിവിധ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യോഗത്തില് നിര്ദേശിച്ചു.
വിതരണത്തെ നിരീക്ഷിക്കാന് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങള്
സംസ്ഥാനത്ത് ഗ്യാസ് വിതരണം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കും. സംസ്ഥാനതലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും കമ്മിറ്റികള് രൂപീകരിച്ച് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണം, ആവശ്യകത എന്നിവ നിരന്തരം വിലയിരുത്തും.ജില്ലകളില് ജില്ലാ കളക്ടര്മാരുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റികള് വിതരണത്തിലെ തടസ്സങ്ങള് കണ്ടെത്തി ഉടന് പരിഹരിക്കാന് നടപടി സ്വീകരിക്കും.
അനിവാര്യ സേവനങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണന
സിലിണ്ടര് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് അനിവാര്യ സേവനങ്ങള് തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാനായി മുന്ഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തില് വിതരണം നടത്തുമെന്ന് സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു.ആശുപത്രികള്, വൃദ്ധസദനങ്ങള്, അനാഥാലയങ്ങള്, സ്കൂളുകള്, സമൂഹ അടുക്കളകള്, ഐ.ടി പാര്ക്കുകളിലെ കാന്റീനുകള്, ഫാക്ടറി കാന്റീനുകള് എന്നിവയ്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കും. ശ്മശാനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനവും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും തടസ്സപ്പെടരുതെന്ന് സര്ക്കാര് നിര്ദേശിച്ചു.
അനധികൃത സംഭരണത്തിനെതിരെ കര്ശന നടപടി
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ അനധികൃത സംഭരണവും കരിഞ്ചന്തയും തടയാന് പ്രത്യേക പരിശോധന സംഘങ്ങളെ നിയോഗിക്കും. റവന്യൂ വകുപ്പ്, സിവില് സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്, പോലീസ്, ഗ്യാസ് കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികള് എന്നിവരെ ഉള്പ്പെടുത്തി സംയുക്ത പരിശോധനകള് നടത്തും.ഗൃഹോപയോഗ സിലിണ്ടറുകള് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്രത്തോട് അധിക വിഹിതം ആവശ്യപ്പെടും
സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നോണ്-ഡൊമസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിഹിതം നിലവില് വളരെ കുറവാണെന്ന് സര്ക്കാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോട് അധിക വിഹിതം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു.
ബദല് ഇന്ധന വിതരണം വര്ധിപ്പിക്കും
ഗ്യാസ് ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില് ചില മേഖലകളില് മണ്ണെണ്ണ വിതരണം വര്ധിപ്പിക്കാനും സര്ക്കാര് ആലോചിക്കുന്നു. അതേസമയം ഗ്യാസ് ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ വിവരങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാനും അധികൃതര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ഗ്യാസ് വിതരണം സ്ഥിരതയോടെ തുടരുകയും അനിവാര്യ സേവനങ്ങള് തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികളാണിവ.