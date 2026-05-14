ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (19:12 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വി ഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹൈക്കമാന്ഡിന്റെ തീരുമാനം പൂര്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മുന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരന്. ഹൈക്കമാന്ഡിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കില് പാര്ട്ടിയില് തുടരുന്നതില് എന്താണ് അര്ത്ഥം. കെ സി വേണുഗോപാലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കമാന്ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് ചോദിച്ചപ്പോള് കോണ്ഗ്രസിന് കെ സിയും സതീശനും പാര്ട്ടിയുടെ രണ്ട് തൂണുകളാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ഹൈക്കമാന്ഡ് ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്താലും അത് ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തെത്തുടര്ന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുമെന്ന് താന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം പാര്ട്ടി വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് തുടരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടിയുടെ ഏത് തീരുമാനത്തിനും താന് ശക്തമായ വക്താവായിരിക്കുമെന്നും പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്റെ പൂര്ണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി വി ഡി സതീശനില് ലീഗ് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തിയതായി തനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്നും അവര് അവരുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും കെ സുധാകരന് പ്രതികരിച്ചു. എ.ഐ.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ.സി.യെ പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനത്തിലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും കെ. സുധാകരന് പറഞ്ഞു.