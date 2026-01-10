ശനി, 10 ജനുവരി 2026
സബ് ജയിലില്‍ വച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; തന്ത്രിക്ക് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി

Kandararu Rajeevaru, Sabarimala gold scam
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 10 ജനുവരി 2026 (16:28 IST)
തന്ത്രി കണ്ഠര രാജീവര്‍ക്ക് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സബ് ജയിലില്‍ വച്ച് തന്ത്രിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആംബുലന്‍സില്‍ തന്ത്രിയെ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു.

പരിശോധനയില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഉയര്‍ന്ന തോതിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇസിജിയില്‍ കൂടുതല്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. തന്ത്രിയുടെ കാലിന് നീരുണ്ടെന്നും ഹൃദയസംബന്ധമായ
പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കിലും കൂടുതല്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്തു.

ഇന്ന് രാവിലെ ജയിലില്‍ തന്ത്രിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് അധികൃതരോട് ഡോക്ടറെ കാണണമെന്ന് തന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തന്ത്രിയ്ക്ക് മതിയായ ചികിത്സ നല്‍കണമെന്ന് ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടിനോട് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.


