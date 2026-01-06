ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026
'എനിക്കും പെണ്‍മക്കളുണ്ട്'; ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലില്‍ പോക്‌സോ പ്രതിയുടെ പല്ല് സഹതടവുകാരന്‍ അടിച്ചു പറിച്ചു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026 (17:34 IST)
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലില്‍ പോക്‌സോ കേസ് പ്രതിയെ സഹതടവുകാരന്‍ ആക്രമിച്ചു. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച 85 വയസ്സുള്ള തങ്കപ്പന്റെ പല്ലാണ് അടിച്ചു പൊഴിച്ചത്. മോഷണക്കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതിയാണ് തങ്കപ്പനെ ആക്രമിച്ചത്. തനിക്കും പെണ്‍മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇയാള്‍ പോക്‌സോ കേസ് പ്രതിയെ ആക്രമിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തങ്കപ്പന്‍ ജയിലിലെത്തിയത്. ഏത് കേസിലാണ് പ്രതിയെന്ന് സഹതടവുകാരന് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. പോക്‌സോ കേസ് പ്രതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ തങ്കപ്പനെ മര്‍ദ്ദിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ട തങ്കപ്പനെ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നല്‍കി. തങ്കപ്പനെ മര്‍ദ്ദിച്ച സഹതടവുകാരനെതിരെ ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പോലീസ് കേസെടുത്തു.


