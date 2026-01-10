ശനി, 10 ജനുവരി 2026
പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം അനുവദനീയം, ജയിലില്‍ തന്ത്രിക്ക് മറ്റ് അധിക സൗകര്യങ്ങളില്ല

kantaru
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 10 ജനുവരി 2026 (18:07 IST)
kantaru
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണമോഷണക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര്ക്ക് ജയിലില്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയില്ല.ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പൂജാരിയ്ക്ക് സാധാരണ റിമാന്‍ഡ് തടവുകാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങള്‍ മാത്രമേ നല്‍കിയിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കിടക്കയും ഫാനും നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തന്ത്രിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാന്‍ അനുവാദമുണ്ട്.

വിചാരണ കാത്ത് ജയിലില്‍ കഴിയുന്നവരാണ് റിമാന്‍ഡ് തടവുകാര്‍. അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ 24 മണിക്കൂറില്‍ കൂടുതല്‍ ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ അവരെ കസ്റ്റഡിയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവാണ് റിമാന്‍ഡ്. റിമാന്‍ഡ് തടവുകാര്‍ക്ക് നിയമപ്രകാരം ചില പ്രത്യേക പരിഗണനകളും അവകാശങ്ങളുമുണ്ട്.

സാധാരണ തടവുകാരില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവര്‍ക്ക് സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിക്കാന്‍ അനുവാദമുണ്ട്. ജയിലില്‍ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. കുറ്റവാളികളുമായി ഒരു ബന്ധവും നിലനിര്‍ത്താതിരിക്കാന്‍ അവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ് പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.


