ദേശീയപാത ഉപരോധക്കേസില്‍ ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംപിക്ക് തടവും പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (18:26 IST)
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ദേശീയപാത ഉപരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പിലിന് കോടതി തടവും പിഴയും വിധിച്ചു. പാലക്കാട് ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഷാഫിക്ക് 1,000 രൂപ പിഴയും കോടതി പിരിയുന്നതുവരെ തടവും വിധിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം നടന്നത് 2022 ജൂണ് 24 നാണ്. കസബ പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില് ഷാഫി തുടര്ച്ചയായി കോടതിയില് ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വയനാട്ടിലെ എംപി ഓഫീസ് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് തകര്ത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ച് ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നാല്പ്പതോളം യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് ചന്ദ്രനഗറിലെ ചെമ്പലോട് പാലത്തിന് സമീപം ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പി സരിന് ഇതേ കേസില് ഒമ്പതാം പ്രതിയായിരുന്നു. നേരത്തെ കോടതിയില് ഹാജരായ പി സരിന് 500 രൂപ പിഴയും കോടതി പിരിയുന്നതുവരെ തടവും വിധിച്ചിരുന്നു.