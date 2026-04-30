വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാഴപ്പഴം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്നറിയാമോ

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില്‍ 2026 (15:06 IST)
ആഗോളതലത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാഴപ്പഴം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാഴ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടാണ്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം വാഴ ഉല്‍പ്പാദനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ഈ സംസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. കോയമ്പത്തൂര്‍, തേനി, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, ഈറോഡ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളില്‍ വാഴ കൃഷി വ്യാപകമായി നടക്കുന്നു. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ, ജലസേചന സൗകര്യങ്ങള്‍, ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് എന്നിവ ഉയര്‍ന്ന ഉല്‍പ്പാദനക്ഷമതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില്‍ വാഴകൃഷി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഴ ഉല്‍പ്പാദകര്‍ ഇന്ത്യയാണ്. ആഗോള വാഴ വിതരണത്തിന്റെ വലിയൊരു ശതമാനം ഈ രാജ്യമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയും വിശാലമായ കൃഷിഭൂമിയും ഉയര്‍ന്ന ഉല്‍പാദന നിലവാരത്തിന് കാരണമാകുന്നു. തമിഴ്‌നാടിന് പുറമെ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കര്‍ണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വാഴ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

വാഴച്ചെടികള്‍ക്ക് ശരിയായ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ചൂടുള്ളതും ഈര്‍പ്പമുള്ളതുമായ കാലാവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്. 20°C നും 35°C നും ഇടയിലുള്ള താപനില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. മതിയായ മഴയോ ജലസേചനമോ തുടര്‍ച്ചയായ വളര്‍ച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നു. നല്ല നീര്‍വാര്‍ച്ചയുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് വേരുകളുടെ വികാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.


