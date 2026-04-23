വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

തൃശ്ശൂരില്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അനോഷിനെ വെന്റിലേറ്ററില്‍ നിന്ന് മാറ്റി

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (08:41 IST)
തൃശ്ശൂരില്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആനോഷിനെ വെന്റിലേറ്ററില്‍ നിന്ന് മാറ്റി. കുട്ടി മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും ബന്ധുക്കളുമായി വീഡിയോ കോളില്‍ സംസാരിച്ചെന്നും ഡോക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. കുട്ടിയെ എഴുന്നേല്‍പ്പിച്ചു നിര്‍ത്തി എന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തുടക്കം മുതലേ മരുന്നുകളോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചത് ചികിത്സയില്‍ ഗുണമായി. ഈ മാസം 19നാണ് അന്വേഷിനും സഹോദരനും വീട്ടില്‍ ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ തലയിണയുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പാമ്പിന്റെ കടിയേല്‍ക്കുന്നത്. സഹോദരന്‍ അന്ന് തന്നെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അനോഷിന്റെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന വാര്‍ത്ത കുടുംബത്തിനും നാടിനും ആശ്വാസമായിരിക്കുകയാണ്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :