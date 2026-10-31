ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള് നിരാഹാര സമരം പിന്വലിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ ബസുകള് 'വെറ്റ് ലീസി'ല് (ജീവനക്കാരും ഇന്ധനച്ചെലവും ഉള്പ്പെടെ) ഏറ്റെടുത്ത് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി സര്വീസുകള് നടത്തുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ് പറഞ്ഞു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് മന്ത്രി ഈ ഉറപ്പ് നല്കിയത്. ബസ് സര്വീസ് മേഖലയെ ഒരു വ്യവസായമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പുകളെത്തുടര്ന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില് നടത്തിവന്ന നിരാഹാര സമരം ഫെഡറേഷന് നേതാക്കള് അവസാനിപ്പിച്ചു.
ബസുകളുടെ സേവന കാലാവധി നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്മകുമാര് കമ്മീഷന് നല്കിയ ശുപാര്ശകള് നിയമപ്രകാരം നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഒരു ബസ് ഉടമയ്ക്ക് തന്റെ സര്വീസ് നിയമപരമായി മറ്റൊരാള്ക്ക് കൈമാറുന്നതിന് തടസ്സമായി നില്ക്കുന്ന സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനല്കി. ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികള് ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിരം സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും ഇത് അവരുടെ ആശങ്കകള് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സര്ക്കാരുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.