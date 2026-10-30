മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച 21 സ്കൂള് ബസ് ഡ്രൈവര്മാര് പിടിയില്: കുട്ടികള് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോള് സുരക്ഷിതരാണോ?
തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടത്തിയ പ്രത്യേക വാഹന പരിശോധനയില് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്കൂള് ബസ് ഡ്രൈവര്മാര് പിടിയിലായി. ഇന്ന് രാവിലെ 5 മണി മുതല് 8 മണി വരെ നടത്തിയ പരിശോധനയില് ആകെ 4,504 സ്കൂള് ബസുകള് പരിശോധിച്ചു.
പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ഓരോ ജില്ലയിലും അഞ്ച് ഡ്രൈവര്മാര് വീതം പിടിയിലായി. കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് ഡ്രൈവര്മാരും കണ്ണൂരില് രണ്ട് ഡ്രൈവര്മാരും പിടിയിലായി. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, തിരുവനന്തപുരം റൂറല്, കൊല്ലം സിറ്റി, ഇടുക്കി, കൊച്ചി സിറ്റി, തൃശൂര് സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളില് ഓരോ കേസ് വീതം രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.