'വറ്റ' മത്സ്യം കഴിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് നിരവധി പേര് ആശുപത്രിയില്; അടിയന്തര ആരോഗ്യ മുന്നറിയിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: ബുധനാഴ്ച മുതലപ്പൊഴിയില് നടന്ന വന് മത്സ്യലഭ്യതയ്ക്കിടെ (ചാകര) പിടിച്ച വറി (ട്രെവല്ലി) മത്സ്യം കഴിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെട്ടവരെ സമീപത്തുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികളില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഈ മത്സ്യം കഴിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് അനുഭവപ്പെടുന്നവര് ഉടന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടണമെന്ന് വര്ക്കല നഗരസഭ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഈ മത്സ്യം വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവര് അത് ഉടന് തന്നെ നശിപ്പിച്ചുകളയണമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയര്പേഴ്സണ് ഗീത ഹേമചന്ദ്രന് പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ചികിത്സയില് കഴിയുന്നവരില് ഭൂരിഭാഗവും പുന്നമൂട് മാര്ക്കറ്റില് നിന്ന് മത്സ്യം വാങ്ങി കഴിച്ചവരാണ്. സാധാരണയായി കിലോയ്ക്ക് 550 രൂപ വിലവരുന്ന 'വട്ട' (Trevally) മത്സ്യം ചാകര ഉണ്ടായതിനെത്തുടര്ന്ന് 120 മുതല് 150 രൂപ വരെ നിരക്കിലാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ചകര സമയത്ത് കരയ്ക്കടിഞ്ഞ പുതിയ മത്സ്യത്തോടൊപ്പം പഴകിയ മത്സ്യങ്ങളും കലര്ത്തി വിറ്റിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചാകര സമയത്ത് വന്തോതില് മത്സ്യം ലഭിക്കുമ്പോള് അവ ശരിയായ രീതിയില് ഐസ് ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാറില്ല. ഇത് ബാക്ടീരിയ വളരാനുള്ള സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ശരിയായ താപനിലയില് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില് 'ഹിസ്റ്റമിന്' (histamine) എന്ന വിഷാംശം വേഗത്തില് രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുള്ള മത്സ്യയിനമാണ് വട്ട.