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  4. Nipah Medicine Controversy: Ex-Minister Veena George Demands Apology from Health Minister K. Muraleedharan
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (17:14 IST)

'നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു', നിപ മരുന്ന് വിവാദത്തിൽ കെ മുരളീധരൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് വീണാ ജോർജ്

30 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ചത്ത് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞയാളാണ് മുരളീധരന്‍. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി.

Veena George
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (15:29 IST)
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നിപ ബാധിതര്‍ക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകളാണ് നല്‍കിയതെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ആരോഗ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇത്രയും ഗൗരവകരവും സെന്‍സിറ്റീവുമായ വിഷയത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു നിരുത്തരവാദപരമായ മറുപടി നല്‍കിയതിന് കെ. മുരളീധരന്‍ പ്രസ്താവന തിരുത്തി മാപ്പ് പറയണമെന്നും വീണാ ജോര്‍ജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിപ രോഗികളുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ രേഖകളും നല്‍കിയ മരുന്നുകളുടെ വിവരങ്ങളും സര്‍ക്കാരിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ വീണാ ജോര്‍ജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
 
'മരുന്നിന് കാലാവധിയുണ്ടെങ്കില്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ ലോക്കാകും' 
 
മരുന്നുകളുടെ വിതരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ ആരോപണങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വീണാ ജോര്‍ജ് വിശദീകരിച്ചു. ഒരു മരുന്നിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ അത് സ്വയം ലോക്കാകും. ഗോഡൗണില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ടുപോകാന്‍ പോലും പിന്നീട് സാങ്കേതികമായി സാധിക്കില്ലെന്നും വീണ ജോര്‍ജ് പറയുന്നു. ആകെ 5 നിപ രോഗികള്‍ക്കായി ഈ മരുന്ന് നല്‍കിയത്. സാധാരണയായി 70 ശതമാനത്തിലധികം മരണനിരക്കുള്ള നിപ രോഗബാധയില്‍ നിന്ന് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച അഞ്ച് പേരും ഇന്ന് ജീവനോടെയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് തെളിവാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള വീഴ്ചകള്‍ മറച്ചുവെയ്ക്കാനാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളെന്നും വീണ ജോര്‍ജ് ആരോപിച്ചു.
 
30 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ചത്ത് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞയാളാണ് മുരളീധരന്‍. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി. ആ പദവിയിലിരിക്കുമ്പോള്‍ നിയമസഭയില്‍ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് നടത്തുമ്പോള്‍ ഉത്തരവാദിത്തം വേണം. എന്നാല്‍ തീര്‍ത്തും നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനയാണ് മുരളീധരന്‍ നടത്തിയത്. വീണാ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.ALSO READ: കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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